Тело мужчины обнаружили на кладбище в Центральном районе Челябинска

Возбуждено уголовное дело.

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Вечером 21 мая на одном из челябинских кладбищ было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Произошло это в Центральном районе областной столицы.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). По предварительным данным, мужчина на кладбище выполнял различные работы, его личность устанавливается», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, а также причастных к смерти мужчины лиц.