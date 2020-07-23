В Челябинской области пропал десятилетний мальчик

Ребёнок ушёл из дома в среду, 22 июля.

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В посёлке Роза города Коркино пропал десятилетний мальчик. В настоящий момент известно, что ребёнок, проживающий в переулке Ракетном, ушёл из дома в среду, 22 июля, в районе 15:30. С тех пор о местонахождении мальчика ничего неизвестно.



«Приметы: рост около 110 см., худощавого телосложения, волосы светлые, подстрижен под машинку, глаза голубые. На животе, правой руке, левом бедре — следы от старых ожогов. Одежда: мастерка серо-белого цвета с белыми полосками, серые брюки, сланцы синего цвета. Был на жёлтом горном велосипеде»,— сообщает сайт газеты «Горняцкая правда».

Всех, кто обладает информацией о местоонахождении мальчика просят позвонить в отдел МВД России по Коркинскому району. Номера телефонов: 3-71-00 и 8-950-733-27-02.