Двух пропавших пенсионерок ищут волонтеры в лесах Челябинской области

Необходима помощь добровольцев.

Послушать 00:00

На Южном Урале разыскивают двух пожилых женщин. 79-летняя Валентина Павловна Титова (Козуб) пропала неделю назад в поселке Каштак Металлургического района Челябинска. 80-летняя Нафикова Салима Миндибаевна в четверг, 30 июля, днем ушла из дома в деревне Верхнеусцелемово Уйского района.

Приметы Валентины Титовой (Козуб): 165 см, нормальное телосложение, каштановые волосы, зеленые глаза. Пожилая челябинка хромает на правую ногу. Из дома женщина уходила в оранжевой футболке с рисунком в виде бабочки, черно-белых брюках, фиолетовых носках и серебристых мокасинах. Она дезориентирована и нуждается в помощи.

Все дни с момента пропажи челябинки местность прочесывают поисковики. Всех, кто видел пенсионерку, просят сообщить инфоргам по телефонам: 89636489452 (Екатерина), 89507410622 (Галина) или по телефону горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452.

Салима Нафикова была одета в синее платье, на голове был зеленый платок. Приметы пенсионерки: рост 163 см, нормальное телосложение, седые волосы голубые глаза.

«Нам очень не хватает людей на втором поиске, в деревне Верхнеусцелемово Уйского района. Если вы готовы участвовать в поиске, позвоните инфоргам», — просят волонтеры.

Все желающие могут подробнее узнать о поисках и участии в прочесе территорий в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Челябинской области «Вконтакте».