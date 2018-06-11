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/ Тело 31-летнего южноуральца на иномарке нашли через 2 месяца

Тело 31-летнего южноуральца на иномарке нашли через 2 месяца

Мужчина убит.
сегодня в 14:22
  |  Происшествия

На Южном Урале 2 месяца разыскивали 31-летнего предпринимателя. Предполагалось, что он может находиться в Юрюзани или Трехгорном, однако родные не исключали отъезд, потому что автомобиля мужчины тоже нигде не могли найти.

Накануне стало известно, что машину обнаружили сотрудники ГИБДД. Она находилась в Саратовской области. Тело мужчины нашли в Башкортостане.

Краткие сводки известной информации: машина Александра найдена, его тело тоже, проводятся экспертизы, работа с подозреваемыми также ведется. Более подробной информации пока что мы сообщить не можем, поскольку не обладаем ею. Надеемся на понимание и отсутствие негатива и слухов. Всем поисковикам большое спасибо за помощь. — сказано в сообщении в официальной группе поисков предпринимателя.

Напомним, 31-летнего мужчину начали искать еще в апреле. Сообщалось, что он мог уехать на автомобиле «Лэнд Ровер Дискавери», но никто не знал куда. Предполагалось, что мужчина не покидал территории Южного Урала.

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