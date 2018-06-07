/ Мать и сын пропали в лесу во время сбора кислицы на Южном Урале

На поиски направили два эшелона спасателей.

Накануне в районе центра «Аджигардак» пропали мать и 20-летний сын. Семья из Аши отправилась в лес, чтобы собрать кислицу. Потерявшимся южноуральцам потребовалась помощь спасателей. Их искали два отряда с применением спецтехники.

6 июня спасателям Усть-Катавского спасотряда Министерства общественной безопасности Челябинской области поступил вызов на поиски потерявшихся в лесном массиве. Для усиления поисковых работ был вызван второй эшелон спасателей. — рассказала сайту «Первый областной» начальник пресс-центра Поисково-спасательной службы Челябинской области Эльмира Гарипова.

Спустя полсуток «потеряшки» сами вышли из леса, услышав рев мотора от квадроцикла. Автомобильный шум вывел их на дорогу, где ягодники поймали машину и отправились домой. Как сообщили спасатели, женщина и молодой человек после произошедшего чувствуют себя хорошо.