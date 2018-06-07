/ Мальчик из детского дома пропал в Челябинске

Подростка ищут уже почти две недели.

17-летний Андрей Коротковский пропал из центра помощи детям «Аистенок» — там живут и воспитываются мальчики и девочки, оставшиеся без попечения родителей. Подросток не возвращается с 25 мая. С этого дня неизвестно ничего о его местоположении, он не выходит на связь ни с кем из друзей или знакомых.

К поискам присоединились волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-Спас». По их данным, он может находиться как в Челябинске, так и в другом регионе.

Может ходить с коробкой волонтера благотворительного фонда. — добавили добровольцы.

Рост пропавшего 170 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы, карие глаза.

В день исчезновения он был в черной короткой куртке, черных спортивных штанах.

Сообщить информацию о пропавшем можно по телефону 8 908 053 41 97.