/ «Не мог встать, а люди проходили мимо». Пропавшего пенсионера нашли живым через 4 дня

Мужчину узнали случайные прохожие.

В Магнитогорске завершились поиски 83-летнего пенсионера. Мужчина ушел из дома еще 4 июня примерно в 17:00 и пропал. Отыскать его удалось только через 4 дня благодаря наводке неравнодушных местных жителей. Однако, по словам родных пенсионера, не все магнитогорцы стремились помочь беспомощному пожилому человеку.

Сказал, что споткнулся и упал на Ленинградской, долго не мог встать, а люди проходили мимо. Мы нашли его утром, искупали, съездили в РУВД и вызвали скорую, медики сказали, что с ним все нормально, уже отправили домой. — рассказала сайту «Первый областной» внучка пенсионера Ксения.

По словам девушки, сам мужчина не понял, что потерялся и несколько дней плутал по городу — ему казалось, что прогулка длилась около четырех часов. От дома он отошел примерно на один километр. Там сегодня, 7 июня, его заметил знакомый из окна машины по дороге на работу и сообщил родственникам.

Ранее поисками занимались волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-Спас». Они распространяли информацию в сети, расклеивали ориентировки в городе и организовывали прочес местности.