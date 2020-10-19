Тело погибшего рыбака достали со дна озера в Челябинской области

Поисковые работы длились четыре дня.

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В Каслинском районе Челябинской области погиб 64-летний мужчина. Спасатели обнаружили его тело на озере Шаблиш в понедельник, 19 октября.

Как сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона, рыбака искали четыре дня. В настоящее время обстоятельства гибели мужчины устанавливаются, ведется расследование.

Сотрудники МЧС Челябинской области составили перечень правил безопасности, которые необходимо соблюдать во время осенней рыбалки. Во-первых, специалисты советуют избегать нахождения на водоеме в темное время суток и при ветре. Еще одно условие — строгий отказ от алкоголя. Большинство происшествий происходят с мужчинами в состоянии опьянения.

Безопаснее всего рыбачить недалеко от берега. Также стоит сообщить своим знакомым или близким о месте промысла и времени возвращения. Перед выходом на воду проверьте исправность лодки и весел, возьмите спасательный круг, жилет и емкость для откачивания воды.

«Не перегружайте лодку. Если согласно техническим характеристикам плавсредство рассчитано максимум на трех человек, не стоит пренебрегать безопасностью, размещаясь в нем вчетвером», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Безусловно, необходимо уметь плавать, чтобы в случае ЧП спастись самому и помочь другим.