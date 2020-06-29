Сотрудники МЧС выехали спасать одного рыбака, а вытащили из воды троих

Все могло обернуться трагедией.

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28 июня в Челябинской области было очень ветрено и дождливо. Но рыбакам любая погода нипочем. Но один обеспокоенный мужчина все-таки решил позвонить по номеру 112, чтобы сообщить о том, что на озере Селезян, Еткульского района, его друг потерялся на водоеме, а попытки до него дозвониться оказались безуспешными.

«К месту вызова были направлены силы и средства Копейского пожарно-спасательного гарнизона. Сотрудники службы пожаротушения совместно со огнеборцами 66-й пожарно-спасательной части на моторных лодках отправились на помощь рыбаку», — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Только пока искали того самого потерявшегося рыбака, была обнаружена лодка с двумя людьми на борту, которым также требовалась помощь спасателей. Из-за очень сильного ветра их лодка стала абсолютно неуправляемой, поэтому мужчины и забили тревогу.

Когда они оказались в безопасности, через некоторое время был обнаружен тот самый рыбак, из-за которого и выехали на помощь сотрудники чрезвычайного ведомства. Оказалось, что он застрял в камышах и не смог выбраться самостоятельно.

Поэтому сотрудники МЧС России вновь напоминают, что нахождение на водоемах в очень ветреную погоду может привести к трагедии. Если вы все же попали в беду, то следует немедленно обратиться к помощи спасателей по номеру 112.