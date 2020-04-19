«Уже прощался с женой»: рыбак едва не погиб в Челябинской области

Супруга южноуральца вовремя позвала на помощь спасателей.

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Рыбак едва не погиб на озере Мыркай Красноармейского района Челябинской области в минувшую субботу. Мужчина позвонил супруге с целью попрощаться, а ей удалось его спасти благодаря своевременному звонку спасателям.

«Женщина сообщила, что её супруг застрял на лодке между льдинами. К месту вызова были направлены силы и средства Копейского пожарно-спасательного гарнизона. Спасателей встретил глава Красноармейского района и сориентировал на местности. Уже через несколько минут мужчину отбуксировали на берег»,— рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Так что же произошло? Спасённый рыбак рассказал, что из-за сильного ветра его лодку понесло на лёд. А затем льдины зажали плавательное судно, и мужчина боялся, что они вот-вот проткнут лодку. На эмоциях он позвонил супруге и сказал, что этот разговор может быть последним. А вскоре он увидел спасателей, и пара вновь встретилась и поблагодарила специалистов за оказанную помощь.

«В ходе проведения разведки на акватории озера в 700 метрах от берега визуально была обнаружена еще одна надувная лодка. Спасателями Мобильного поисково-спасательного отряда организована проверка акватории на наличие возможных пострадавших»,— добавили в ведомстве.

Сотрудники «чрезвычайного ведомства» вновь напоминают гражданам о том, что сейчас лёд на всех водоёмах очень тонкий, и выходить на него смертельно опасно как на лодке, так и пешком.