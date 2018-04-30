/ Тело найденного в озере Аргизи утопленника опознано

Им оказался полицейский, утонувший во время крушения лодки.

Кыштымские полицейские подтвердили, что найденный в водоеме труп — тот самый утопленник, которого спасатели искали пять месяцев.

Факт подтверждаем. 1 ноября был случай, они утонули, спасая других. Сегодня утром обнаружили тело в Аргазях. Это был сотрудник полиции. — комментирует сайту «Первый областной» пресс-служба Межмуниципального отдел МВД России «Кыштымский».

Напомним, 1 ноября 2017 года на озере Аргази в Аргаяшском районе произошло ЧП. Несколько человек отправились на водохранилище на лодке «Казанка». Плавсредство от сильной волны перевернулось, в воде оказалось несколько пассажиров без спасательных жилетов. К ним на помощь выдвинулась находившаяся неподалеку другая лодка. Подобрав пострадавших, второе судно также перевернулось, не выдержав веса. В воде оказалось пять человек. Тела четверых нашли почти сразу, а вот пятого обнаружить не удавалось. Сейчас уже точно известно, что найденный труп мужчины и есть тот самый, которого не могли найти.