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/ Новые подробности о поисках утонувшей девушки в Чебаркуле. Видео

Новые подробности о поисках утонувшей девушки в Чебаркуле. Видео

Озеро обследовано эхолотом.
сегодня в 12:21
  |  Происшествия

Четвертый день ведутся поиски 15-летней жительницы Чебаркуля. От рассвета и до заката волонтеры и МЧС пытаются найти хоть какие-то следы девушки. Шаг за шагом они обследуют берег озера и острова. Сегодня добровольцы отправились на осмотр поселка Малково, который тоже находится на берегу чебаркульского водоема. Для поисков использовали эхолоты, специальное оборудование, подающее сигнал с глубины при обнаружении объектов в воде. Акваторию осматривает бригада спасателей. Накануне водолазы делали еще несколько погружений в предполагаемом месте трагедии.

Мы начали поиски рано утром. Уже проплыли на катере достаточно большое расстояние по озеру. Волонтеры сейчас работают на земле. Обследованы камыши. Никого не обнаружено. Один из добровольцев каждый день приносит на место поисков квадрокоптер, ищут с его помощью. — рассказывают сайту 1obl.ru с места событий.

Известно, что волонтеры сейчас формируют стационарные пункты на берегу. Спасатели не исключают необходимость использования во время поиска под водой сетей.

Напомним, трагедия произошла 31 августа на чебаркульском озере. Две 15-летние девушки решили прокатиться с незнакомым мужчиной на гидроскутере. Одна из них упала во время крутого разворота. Девушка не умела плавать. Многие предполагают, что она утонула. Ведутся поиски.

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