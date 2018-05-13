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/ Обезображенный труп мужчины обнаружили в бане на Южном Урале

Обезображенный труп мужчины обнаружили в бане на Южном Урале

Многодетная хозяйка дома сама выдала место «захоронения».
сегодня в 15:01
  |  Происшествия

Многодетная мать «похоронила» в бане рядом с домом случайного гостя. Все произошло в городе Аша Челябинской области. Накануне правоохранители пришли к женщине, чтобы отыскать ее пропавшего знакомого. Тогда женщина и показала, где находится тело. На поиски человека, чей труп предположительно был спрятан, ушло около 5 месяцев.

С прошлого года мужчина находился в розыске. Когда сотрудники полиции прибыли на место для его розысков, хозяйка дома сообщила о произошедшем. Якобы гость случайно скончался, она испугалась и решила спрятать его в бане. Сейчас нет достоверных данных о личности погибшего, потому что невозможно опознать тело. — рассказал сайту «Первый областной» заместитель руководителя отдела по городу Аша Андрей Перевозчиков.

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Причина гибели устанавливается.

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