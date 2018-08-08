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/ Тело расчлененной челябинки не отдают родственникам для погребения

Тело расчлененной челябинки не отдают родственникам для погребения

Мама убитой не знает, как дочь оказалась на ЧТЗ.
сегодня в 15:41
  |  Происшествия

Семья расчлененной челябинки до сих пор в шоке от случившегося, но старается стойко это перенести. Второй день маму убитой и отчима вызывают к следователям. Кроме того, они были в морге, надеясь забрать тело и похоронить убитую Викторию Казанцеву. Однако семья вернулась домой ни с чем: пока работают следователи, погребение не может состояться.

Сегодня мы ездили в морг. Пока не разрешили брать тело, потому что идет проверка. Я не могу сказать, были ли враги, желал ли ей кто-то зла. В любом случае, не таким же образом расправляться с человеком. Она неизвестно почему оказалась на ЧТЗ, хотя жила на Свердловском проспекте. Предположений о том, кто это мог сделать, у нас нет. Это была хорошая, добрая девочка, аккуратная. Бывали срывы, трудные волны у нее, но не всегда. — рассказала сайту «Первый областной» мама убитой Ирина Казанцева.

Соседи подтверждают: пока убитая училась в колледже, все было хорошо. А потом Виктория оказалась в плохой компании. Стала буйной, устраивала дома гулянки, ругалась с мамой. В свои 42 года нигде не работала. Жила с мужчинами, но возвращалась домой. Детей у Виктории не было.

Мы с ней 4 года не общались. С матерью были скандалы. Каждый день требовала деньги, мать била. Подожгла квартиру один раз, подперла дверь, чтобы мать не могла выйти. Та чуть не сгорела. Рука была обожжена, в больнице лежала. А ей денег надо было, она же бывшая наркоманка. Пила беспробудно. К тому же было две судимости, за наркотики и за мошенничество, третий срок условный. — рассказал сайту «Первый областной» отчим убитой.

Напомним, вчера утром жители ЧТЗ обнаружили в мусорном контейнере труп женщины средних лет. Туловище и руки были найдены в мусорном баке возле дома № 13 по улице Южноуральская, ноги жертвы нашли в другом контейнере, в соседнем дворе. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105, «Убийство».

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