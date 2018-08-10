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/ Убившему и расчленившему женщину жителю ЧТЗ избрали меру пресечения

Убившему и расчленившему женщину жителю ЧТЗ избрали меру пресечения

Подозреваемый проведет 2 месяца под стражей.
сегодня в 14:31
  |  Общество

Сегодня, 10 августа, в Тракторозаводском районном суде избрали меру пресечения для 54-летнего мужчины, предположительно убившего и расчленившего 41-летнюю подругу. По решению судьи подозреваемого отправили в СИЗО. Там подозреваемый проведет минимум два месяца.

Подозреваемый после оглашения приговора возмущался такому решению судьи. Он спрашивал, за что ему это. Мужчина сказал, что просто стоял рядом с местом и ничего не делал. — рассказала из зала суда корреспондент Telefakt.ru 

Напомним, 7 августа жители ЧТЗ среди мусора обнаружили расчлененное тело женщины. Труп по частям был выброшен на площадку возле одного из жилых домов. Правоохранителям удалось установить личность жертвы, ей оказалась 41-летняя жительница Челябинска. Женщина вела не самый праведный образ жизни, на ее алковечеринки жаловались соседи. Мать погибшей намеревается похоронить ее в ближайшее время, но не может получить тело. В ходе следствия мужчина рассказал, что разделил тело на три части, спрятал их в мешки и выбросил.

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