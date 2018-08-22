/ Расчленителю с ЧТЗ предъявили обвинение

Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Следственный комитет предъявил обвинение 54-летнему мужчине, который является главным подозреваемым в деле об убийстве женщины в Тракторозаводском районе. Обвинение предъявлено по статье 111 ч 4 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Кроме того, подозреваемому предстоит пройти процедуру психиатрической экспертизы.

Сейчас проводится следствие, в ходе которого пройдёт психиатрическая экспертиза. Она займёт некоторое время. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СК России по Челябинской области Владимир Шишков.

По версии следствия, подозреваемый и потерпевшая находились в одной из квартир в доме на ЧТЗ, где между ними произошёл конфликт. Мужчина причинил жертве смертельную травму. Сейчас он находится в СИЗО. Скрывая следы преступления, он расчленил тело женщины и разместил его в разные мусорные баки района.

Напомним, утром 7 августа жители Тракторозаводского района обнаружили в мусорном баке возле одного из домов расчленённый труп. Правоохранительным органам удалось установить личность жертвы, ей оказалась 41-летняя женщина Челябинска. Впоследствии следователи установили личность и задержали подозреваемого. Отметим, что максимальный срок наказания по статье 111 УК РФ составляет 15 лет лишения свободы.