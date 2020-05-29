К 12,5 годам приговорили юужноуральца за двойное убийство на кладбище

Преступление он совершил в марте 2019 года.

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Следственный комитет России по Челябинской области собрал достаточно доказательств для того, чтобы суд смог вынести приговор 35-летнему местному жители. Мужчина убил двоих людей в марте 2019 года. Преступление произошло на кладбище «Успенское». В ходе ссоры обвиняемый застрелил двоих обидчиков.

«Смерть потерпевших наступила на месте происшествия от полученных огнестрельных ранений. После совершенного преступления обвиняемый скрылся с места происшествия и в этот же день явился в правоохранительные органы, где сообщил о совершенном им преступлении, а также месте хранения огнестрельного оружия, оказал содействие в установлении обстоятельств совершенного им преступления», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

Расследование сопровождали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Суд приговорил мужчину к 12 годам и 6 месяцам наказания в колонии строгого режима. Кроме того, с него взыскано 1 миллион 850 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.