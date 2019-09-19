Тело молодого мужчины, привязанное к машине, обнаружили в Челябинской области

Следственные органы начали проверку

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По предварительным данным, молодой мужчины был задушен автомобильным тросом, привязанным к легковому автомобилю. Трос был прикреплен к машине и обвязан вокруг шеи молодого человека. Инцидент произошел на участке трассы «Чебаркуль-Магнитогорск» в Верхнеуральском районе.

«По факту обнаружения трупа мужчины в настоящее время проводится проверка», — сообщили в пресс-службе Следственного упревления следственного комитета России комитета по Челябинской области.

Подробности произошедшего уточняются.