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Сегодня стало известно, что на 115 километре дороги «Чебаркуль — Магнитогорск» было обнаружено тело молодого мужчины. Разные источники сообщали, что труп был привязан к автомобилю. Но данная информация не была подтверждена следственным управлением СК России по Челябинской области.
«Мужчина, тело которого было обнаружено на трассе в Челябинской области, был жителем Оренбурга», — сообщил собственный источник сайта «Первый областной» в силовых структурах.
Кроме того, тот же источник сообщил, что смерть могла носить ненасильственный характер. В настоящее время следственным управлением СК России по Челябинской области проводится проверка по факту обнаружения тела неизвестного мужчины.