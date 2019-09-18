19-летнего парня расстреляли в Челябинске

Поиском нападавших занимается полиция.

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Ночью, 18 сентября, возле одного из ночных заведений Челябинска произошла стрельба. Трое мужчин вступили в конфликт с применением оружия, в результате один был доставлен в больницу. В полиции информацию подтвердили.

«Выстрелы в плечо, предположительно сделаны из травматического пистолета. Сейчас проводятся мероприятия направленные на установление личности и задержание», — пояснили в пресс-службе управления МВД России по Челябинску.

Скорую вызвали ночью на улицу Цвиллинга. 19-летний парень был доставлен в ГКБ № 1, об этом сообщили в горздраве.

«В 00:55 вызов поступил на Цвиллинга, 25, к ночному клубу „Опера“. Пострадавший, 19-летний молодой человек, был доставлен в городскую больницу № 1 со сквозным огнестрельным ранением правого плеча и поверхностным ранением грудной клетки. Его госпитализировали и прооперировали. У молодого человека повреждена плечевая артерия, руку удалось спасти. Сейчас он находится в реанимации», — сообщила руководитель горздрава Наталья Горлова.

Стреляли в потерпевшего предположительно из травматического оружия. В настоящее время полиция ищет подозреваемых и устанавливает все подробности произошедшего.