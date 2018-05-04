/ Тело пятого утопленика на Аргазях обнаружили рыбаки

Очевидцы увидели вмерзшее в лед тело.

В Карабаше состоялось прощание с полицейским Игорем Быковым, погибшем при спасении утопающих на Аргазях в ноябре 2017 года. Его тело обнаружили только в апреле 2018 года. Сообщается, что оно поднялось на поверхность за осень, а зимой вмерзло в лед. Заметили его рыбаки, пришедшие с удочкой на водоем.

По словам очевидцев, в выходной день мужчины отправились на рыбалку на озеро Аргази и в трех километрах от берега в районе базы отдыха «Берёзка» обнаружили вмерзшее в лед тело человека. Рыбаки связались с полицейскими, которые с помощью сотрудников МЧС вызволили тело погибшего из ледяного плена. Родственники и коллеги опознали в погибшем Игоря Быкова. — рассказывает «Карабашский рабочий».

Напомним, 1 ноября 2017 года на озере Аргази в Аргаяшском районе произошло ЧП. Несколько человек отправились на водохранилище на лодке «Казанка». Плавсредство от сильной волны перевернулось, в воде оказалось несколько пассажиров без спасательных жилетов. К ним на помощь выдвинулась находившаяся неподалеку другая лодка. Подобрав пострадавших, второе судно также перевернулось, не выдержав веса. В воде оказалось пять человек. Тела четверых нашли почти сразу, а вот пятого обнаружить не удавалось. Сейчас уже точно известно, что найденный труп мужчины и есть тот самый, которого не могли найти.