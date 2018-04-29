/ Тело 10-летнего мальчика нашли в открытом сливном колодце

Погибшего школьника обнаружили родители.

Трагедия произошла накануне, 28 марта, в поселке Садовый соседнего Екатеринбурга. Там в открытом сливном колодце нашли тело 10-летнего мальчика. Ребенка, как сообщают следователи, обнаружили мать и отчим. Они отправились на поиски мальчика после того, как он не вернулся домой с прогулки по поселку.

Внешних признаков насильственной смерти на теле ребёнка не обнаружено. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. Выясняется, по какой причине (в результате чьих действий) стало возможным, что сливной колодец оказался открытым, а также кто из должностных лиц является ответственным за содержание колодца в безопасном для граждан состоянии. — рассказали сайту «Первый областной» в СУ СКР по Свердловской области.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». В рамках его расследования не только выяснят, на чьем балансе находится сливной колодец, но и проанализируют отношения в семье ребенка, допросят родителей и соседей.