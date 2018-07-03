/ Управляющая компания сливала сточные воды в южноуральскую речку Гумбейка

Водоем является объектом рыбохозяйственного значения.

В южноуральском Фершампенуазе речка Гумбейка оказалась загрязнена из-за деятельности управляющей компании. Предприятие сливало в реку сточные воды. В итоге специалисты зафиксировали превышение вредных веществ в Гумбейке, которая считается объектом рыбохозяественного значения. Магнитогорская природоохранная прокуратура проверила, располагает ли управляющая компания разрешением на сброс сточных вод в реку. Соответствующих документов не нашлось.

По результатам проверки руководителю муниципального предприятия прокурором внесено представление об устранении нарушений законодательства. В отношении юридического лица прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.6 КоАП РФ «Использование водного объекта без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом» и статьей 8.33 КоАП РФ «Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции водных биологических ресурсов». — рассказала сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

Магнитогорская природоохранная прокуратура контролирует исполнение актов, направленных в адрес МУП Фершампенуазского сельского поселения.