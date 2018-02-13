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/ 1400 фрагментов тел обнаружили на месте крушения Ан-148

1400 фрагментов тел обнаружили на месте крушения Ан-148

Также найдены части самолета и бортовые самописцы.
сегодня в 09:32
  |  Происшествия

В Раменском районе Подмосковья продолжаются поисковые работы. Участвуют в них больше тысячи человек и двухсот единиц техники. Все силы брошены на обнаружение деталей пассажирского Ан-148 и тел погибших в авиакатастрофе.

В ходе поисковых работ обнаружены 499 фрагментов самолёта и более 1400 фрагментов тел погибших. — сообщает Life.ru со ссылкой на оперативный штаб.

Также удалось обнаружить два бортовых самописца — речевой и параметрический черные ящики. Они сильно повреждены, но пригодны для расшифровки. Эксперты начинают работу с ними сегодня, 13 февраля.

Напомним, трагедия произошла в Раменском районе Подмосковья 11 февраля. Ан-148 пропал с радаров спустя несколько минут после взлета. Все пассажиры — 65 пассажиров и 6 членов экипажа, погибли на месте. Среди них два выпускника ЮУрГУ. Спасательная операция, проводившаяся на месте крушения, завершена. Сейчас сотрудники МЧС занимаются поисками тел погибших. Следователями установлено, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности, взрыв возник после падения самолета.

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