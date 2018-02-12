/ Еще один выпускник ЮУрГУ был на борту упавшего самолета

В списке пассажиров значится 49-летний Олег Курепов.

Погибший в авиакатастрофе под Москвой Олег Курепов был родом из Орска, но ради высшего образования на пять лет перебрался в Челябинск. С 1987 по 1992 годы он учился на архитектурно-строительном факультете ЮУрГУ. После окончания учебы в областном центре надолго не задержался. Известно также, что в последние годы Олег Курепов жил в Москве, но периодически бывал в Орске. Его смерть стала шоком для всех родных и знакомых. О нем отзываются как о надежном и мужественном человеке, который любил путешествовать.

Ты сел в самолет, который унёс тебя домой, туда, откуда ты пришел. Мысленно тебя мы провожаем во временный отдых, чтобы встретиться вновь, но уже в других ролях, позже! Мы любили тебя, любим и будем любить всегда! — пишет родственница мужчины Ольга.

Ранее стало известно, что в результате крушения самолета Ан-148 под Москвой погиб 33-летний выпускник ЮУрГУ Илья Ставский. Поиски тел погибших продолжаются.