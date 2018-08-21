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сегодня в 22:16
Пятиметровый фонтан пробил асфальт в центре Чебаркуля. Видео
Из-за прорыва коммуникаций затопило центральную улицу.
/ Следователи выяснят, нарушил ли погибший от удара лифтом технику безопасности

Следователи выяснят, нарушил ли погибший от удара лифтом технику безопасности

Запланирована работа с обслуживающей объект организацией.
сегодня в 16:18
  |  Происшествия

Свою проверку по факту произошедшей в многоэтажке Челябинска трагедии организовали в следственном комитете. Они прибыли на место падения лифта вместе со спасателями, сотрудниками «скорой», полиции и МЧС. Теперь следователям предстоит установить, действительно ли причиной падения лифты было нарушение правил техники безопасности.

В настоящее время проводится проверка. Нам известно, что в утреннее время потерпевший скончался. Исход, к сожалению, был прогнозируемый. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, организация, выполняющая монтаж лифта. Предстоит установить, какие именно требования техники безопасности и в каком объеме были нарушены. — сообщили сайту «Первый областной» в следственном отделе по Курчатовскому району города Челябинска.

Также следователи подтвердили, что мужчина производил работы именно в шахте лифта в момент, когда на него рухнула кабина. Ремонтник получил многочисленные переломы.

Напомним, 20 августа в Курчатовском районе монтер лифта был травмирован кабиной подъемника. Мужчину увезли в реанимацию больницы № 3. На следующий день травмированный мужчина скончался. В организации, обслуживающей лифты, отказались дать комментарий, ссылаясь на внутреннюю проверку специалистов.

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