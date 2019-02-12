/ В России займутся заменой всех ветхих лифтов

На данный момент каждый четвертый подъемник страны отслужил свой срок.

Предложение Национального лифтового союза о включении программы по замене ветхих лифтов в нацпроект «Жилье и городская среда» поддержал Минпромторг. Об этом сообщают «Известия», со ссылкой на ведомство.

По расчетам Минстроя, на замену всех устаревших лифтов потребуется 150−200 миллиардов рублей. Всего в стране на сегодняшний день функционирует 433 тысячи подъемников. Из них каждый четвертый признается ветхим, а ежедневно свой 25-летний срок службы отрабатывают 10 тысяч лифтов.

В Минпромторге подчеркнули, что сейчас занимаются разработкой механизмов стимулирования и поддержки замены подъемников, для максимального сокращения уровня устаревшего лифтового оборудования в регионах. В ведомстве подчеркивают, что динамичное развитие отрасли возможно лишь при стимулировании спроса на российскую продукцию.

В Минстрое «Известиям» рассказали, что сейчас изучают, каким регионам и в каком объеме нужно искать дополнительное финансирование, в случае если средств в фондах капитального ремонта будет недостаточно для своевременной замены.