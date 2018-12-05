/ В одном из домов Магнитогорска загорелся лифт

Инцидент произошел 4 декабря.

Шахта лифта вспыхнула в доме № 21а по улице Маяковского в Магнитогорске. Инцидент произошел вчера, 4 декабря, в вечернее время. Причиной возникновения очага стало неосторожное обращение с огнем.

В 20.05 поступило сообщение о загорании в лифтовой шахте жилого дома в городе Магнитогорске. Пожар был ликвидирован в 20.40. На загорание реагировали от МЧС 24 человека, 7 единиц техники. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Отметим, пожарные эвакуировали из дома 28 человек, 18 из которых — дети. Двое взрослых отравились продуктами горения, но после обследования медиков их отпустили домой.