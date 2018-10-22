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/ Лифт вспыхнул в жилом доме Металлургического района

Лифт вспыхнул в жилом доме Металлургического района

Причиной стало возгорание проводки.
сегодня в 17:39
  |  Происшествия

Инцидент произошел 20 октября, вечером. В жилом доме на улице Сталеваров загорелся лифт. Очевидцы сообщили о том, что чувствовался запах гари, однако огня заметно не было.

20 октября, в 21:09 поступило сообщение. Через минуту на место прибыло первое подразделение. Через минуту пожар был локализован и ликвидирован. Произошло возгорание в электрощитовом помещении лифта, на техническом этаже. Повреждена проводка. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС Челябинской области.

По сообщениям очевидцев, на место возгорания приезжала «Скорая», однако в ГУ МЧС сообщили, что пострадавших в происшествии нет. Очевидцы также видели работу специалистов в районе 10-го этажа и крыши дома.

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