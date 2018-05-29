/ Такси на высокой скорости протаранило жилой дом

Автомобиль сплющило от сильного удара.

ДТП с участием брендированного автомобиля такси популярной компании случилось днем накануне, 28 мая. Инцидент произошел в Сосновском районе рядом с поворотом на поселок Муслюмово. Свидетелями аварии стали другие автомобилисты. Очевидцы предположили, что «Рено Логан» занесло из-за мокрой дороги.

ДТП в деревне Султаево. Такси въехало в дом. Такая погода была, что любой мог не справиться. Дорога тяжёлая, видимость плохая. — сообщили очевидцы.

В результате автомобиль получил серьезные повреждения. Иномарка буквально превратилась в груду металла. По информации ГУ МВД России по Челябинской области, жертв чудом удалось избежать. Подробности и обстоятельства устанавливаются, по данному факту проводится проверка.