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/ Челябинцы выбирают такси для поездок в торговые комплексы, вокзал и аэропорт

Челябинцы выбирают такси для поездок в торговые комплексы, вокзал и аэропорт

Реже горожане отправляются в бары на заказанных автомобилях.
сегодня в 16:57
  |  Общество

Сервис «Яндекс» проанализировал направления поездок челябинцев. В исследование попало несколько категорий: транспортные узлы, торговые центры, вузы, барные улицы и отели, офисы. Оказалось, что горожане чаще всего вызывают машину, чтобы добраться до торговых комплексов. Им удалось потеснить на этом месте железнодорожный вокзал и аэропорт.

Если по получившимся топам набросать усредненный портрет пользователя «Яндекс.Такси» в Челябинске, получится, что он либо работает в одном из офисов на Витебской, 4, либо еще учится — в ЮУрГУ. Часто бывает на вокзале: то ли сам путешествует, то ли встречает кого-то и провожает в отель «Малахит». За покупками ездит в «Алмаз», а развлекается в одном из баров на улице Энтузиастов. — рассказали сайту «Первый областной» представители компании «Яндекс».

Десять самых популярных мест среди челябинцев:

1. ТРЦ «Алмаз»

2. ТРК «Родник»

3. Железнодорожный вокзал

4. Аэропорт

5. КРК «Мегаполис»

6. ЮУрГУ

7. Дворец спорта «Юность»

8. ТРК «Горки»

9. Кафе и бары на улице Энтузиастов

10. Кафе и бары на пересечении улиц Труда и Кирова

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