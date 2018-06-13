/ Пьяный пассажир выгнал из такси его водителя лекарственным спреем

Продолжить поездку самостоятельно злоумышленнику помешал столб.

30-летний житель Копейска проведет 3 года и 8 месяцев в колонии строгого режима за угон автомобиля такси. В феврале этого года он воспользовался услугами популярного сервиса, чтобы добраться домой из Челябинска. Доехав до места назначения, мужчина достал из кармана куртки металлический баллон от лекарства и приставил его к шее водителя, угрожая расправой. Перепуганный таксист вышел из салона авто. После этого злоумышленник пересел на водительское сиденье и уехал.

Поездка оказалась недолгой: копейчанин без навыков вождения врезался в бетонный столб и сбежал из машины. Вскоре его задержали сотрудники полиции. Выяснилось, что он недавно вышел из тюрьмы досрочно за другое преступление.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, совершил преступление в период условно-досрочного освобождения по предыдущему приговору за незаконный оборот наркотиков. Обстоятельствами, отягчающими наказание подсудимого, признан рецидив преступлений и алкогольное опьянение. — уточнили в прокуратуре Челябинской области.

Смягчающим обстоятельством в суде стало полное признание вины, а также наличие у подсудимого 3 маленьких детей.