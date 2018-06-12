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/ Отечественная легковушка протаранила припаркованное такси в Челябинской области

Отечественная легковушка протаранила припаркованное такси в Челябинской области

От удара у авто снесло полкорпуса.
сегодня в 11:20
  |  Происшествия

ДТП с участием автомобиля такси произошло в ночь на сегодня, 12, июня, в Миассе. Примерно в два часа «Лада Калина» влетела в стоящий автомобиль «Дацун». Он без пассажиров был припаркован на остановке. По информации некоторых очевидцев, водитель отечественной легковушки был пьян.

Водитель такси подъехал на остановку проспект Октября, поставил авто на ручник, снял очки, потом увидел свет фар в зеркале заднего вида, почувствовал удар и потерял сознание. Очнулся, когда на месте уже была скорая и полиция, сколько времени прошло с момента удара до прибытия скорой и полиции, он не помнит и не знает. Потом ему хуже стало и его увезли в больницу. — рассказали очевидцы сайту «Первый областной».

По предварительным данным, у водителя сотрясение мозга. Также госпитализирована пассажирка «Калины».

На месте работали сотрудники ГИБДД. Подробности и обстоятельства устанавливаются.

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