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/ У крупного ТРК в Челябинске таксист сбил пешехода

У крупного ТРК в Челябинске таксист сбил пешехода

ДТП произошло на регулируемом переходе.
сегодня в 18:43
  |  Происшествия

Пешеход попал под колеса автомобиля такси. ДТП произошло сегодня, 9 июля, на Копейском шоссе у торгово-развлекательного центра «Алмаз». Мужчину сбила иномарка «Лифан», когда он переходил дорогу. По словам очевидцев, пешеход выбежал на красный сигнал светофора, а таксист не успел затормозить.

Такси сбил пешехода возле ТЦ Алмаз. Мужчина вышел на дорогу на красный. — поделились свидетели ДТП.

Пострадавшего госпитализировали на скорой. По предварительной информации, его жизни ничто не угрожает. Известно, что травмы также получила пассажирка такси. У нее небольшие порезы от лобового стела, которое разбилось и разлетелось на мелкие кусочки в момент аварии.

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