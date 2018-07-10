Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.83 -0.29 73.94 +0.04
Челябинск
сейчас
 
+18 °C
завтра
 
+23 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 06:07
Телеканалы «Восточный экспресс» и «ОТВ» ищут новые «Лица»
Медиахолдинг запускает совместный кастинг для телевизионных ведущих.
/ «Это месть». Водитель грузовика сбил соседа из-за места на парковке

«Это месть». Водитель грузовика сбил соседа из-за места на парковке

Пострадавшего госпитализировали в больницу.
сегодня в 15:42
  |  Происшествия

Житель поселка Рощино решил жестоко проучить своего соседа, после чего тот оказался на больничной койке. Недопонимание между двумя мужчинами началось из-за мест для парковки во дворе жилого дома. По словам жены пострадавшего, еще около двух недель назад они вышли из машины и отправились в сторону дома, а вслед услышали угрозы.

Мужу сказали: будешь машину там ставить, стукну ее — не обижайся, Дима в ответ промолчал. В воскресенье, 8 июля, Дима вышел из дома и пошел по делам. Увидел, что едет Газель, и стал идти по бортику. Газель остановилась. Дима подумал, что тот его пропускает, и с бортика шагнул на дорогу. В этот момент водитель газели (как выяснилось — тот парень, что встретился нам две недели назад) вдарил по газам. Дима отлетел и упал. Водитель сказал, что это месть, и уехал. Свидетели говорят, что это было как в кино. — рассказала жена пострадавшего Ксения Мишина.

По словам девушки, ни с кем из соседей они никогда не вступали в конфликты, а после того разговора перестали парковать свое авто в «неположенном» месте. Пострадавший по-прежнему находится в больнице. После осмотра выяснилось, что у него ушибы, сотрясения, а также надрыв связки бедра. Скорее всего, ему предстоит перенести операцию.

Вместе со скорой на место выезжали сотрудники правоохранительных органов. По информации от источников сайта «Первый областной», по данному факту уже начали проверку.

ДТП с наездом на пешехода зарегистрировано, обстоятельства, а также мотивы водителя, устанавливаются. — пояснил собеседник сайта.

Газелисту, решившемуся на месть, грозит штраф. Подробности выясняются.

Происшествия
У крупного ТРК в Челябинске таксист сбил пешехода
вчера в 18:43
У крупного ТРК в Челябинске таксист сбил пешехода
Происшествия
Бегущего за водой кондуктора трамвая сбила машина в Челябинске
  
05.07.2018
Бегущего за водой кондуктора трамвая сбила машина в Челябинске
Происшествия
Дикого лося сбили на дороге в Челябинской области
  
04.07.2018
Дикого лося сбили на дороге в Челябинской области
Происшествия
Мотоциклиста ГИБДД сбила автоледи во время погони за нарушителем
29.06.2018
Мотоциклиста ГИБДД сбила автоледи во время погони за нарушителем
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Странные звуки, исходящие от ТЭЦ, напугали челябинцев
  
сегодня в 19:52
Странные звуки, исходящие от ТЭЦ, напугали челябинцев
Общество
Долевое строительство станет безопаснее
сегодня в 19:45
Долевое строительство станет безопаснее
Общество
Челябинск затопило после сильного ливня. Видео
  
сегодня в 19:38
Челябинск затопило после сильного ливня. Видео
Общество
Окно в пропасть. Как родителям уберечь детей от падений из пластиковых окон
сегодня в 18:38
Окно в пропасть. Как родителям уберечь детей от падений из пластиковых окон
Общество
Челябинский дайвер рассказал о сложности спасения детей из затопленной пещеры в Таиланде
сегодня в 18:32
Челябинский дайвер рассказал о сложности спасения детей из затопленной пещеры в Таиланде
Общество
Ливни и грозовые раскаты продолжатся на Южном Урале
сегодня в 18:30
Ливни и грозовые раскаты продолжатся на Южном Урале
Общество
137 домов останутся без воды в Челябинске. Адреса
сегодня в 17:29
137 домов останутся без воды в Челябинске. Адреса
Общество
Эффективность властей, подготовка к отопительному сезону и «коммуналка». Смотрите на 1obl. tv совещание глав
сегодня в 16:43
Эффективность властей, подготовка к отопительному сезону и «коммуналка». Смотрите на 1obl. tv совещание глав
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6