/ «Это месть». Водитель грузовика сбил соседа из-за места на парковке

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Житель поселка Рощино решил жестоко проучить своего соседа, после чего тот оказался на больничной койке. Недопонимание между двумя мужчинами началось из-за мест для парковки во дворе жилого дома. По словам жены пострадавшего, еще около двух недель назад они вышли из машины и отправились в сторону дома, а вслед услышали угрозы.

Мужу сказали: будешь машину там ставить, стукну ее — не обижайся, Дима в ответ промолчал. В воскресенье, 8 июля, Дима вышел из дома и пошел по делам. Увидел, что едет Газель, и стал идти по бортику. Газель остановилась. Дима подумал, что тот его пропускает, и с бортика шагнул на дорогу. В этот момент водитель газели (как выяснилось — тот парень, что встретился нам две недели назад) вдарил по газам. Дима отлетел и упал. Водитель сказал, что это месть, и уехал. Свидетели говорят, что это было как в кино. — рассказала жена пострадавшего Ксения Мишина.

По словам девушки, ни с кем из соседей они никогда не вступали в конфликты, а после того разговора перестали парковать свое авто в «неположенном» месте. Пострадавший по-прежнему находится в больнице. После осмотра выяснилось, что у него ушибы, сотрясения, а также надрыв связки бедра. Скорее всего, ему предстоит перенести операцию.

Вместе со скорой на место выезжали сотрудники правоохранительных органов. По информации от источников сайта «Первый областной», по данному факту уже начали проверку.

ДТП с наездом на пешехода зарегистрировано, обстоятельства, а также мотивы водителя, устанавливаются. — пояснил собеседник сайта.

Газелисту, решившемуся на месть, грозит штраф. Подробности выясняются.