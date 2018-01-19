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/ Танк насмерть раздавил солдата на чебаркульском полигоне

Танк насмерть раздавил солдата на чебаркульском полигоне

﻿Военнослужащему с товарищем приказали транспортировать заглохшую технику.
сегодня в 10:01
  |  Происшествия

17 января на территории чебаркульского полигона произошла трагедия. Военный погиб во время выполнения приказа — мужчина с товарищем должны были транспортировать заглохшую технику. По данному факту возбуждено уголовное дело.

18 января 2018 года в военный следственный отдел обратился военнослужащий войсковой части 87441, сообщив, что 17 января 2018 года около 17 часов вместе с потерпевшим получил приказ транспортировать заглохший танк. Когда он подъехал на другом танке к заглохшей боевой машине на расстояние около 1 метра, потерпевший стал крепить транспортировочный трос. В этот момент военнослужащий отпустил педаль сцепления, в результате танк пришел в движение и придавил потерпевшего, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. — сообщили сайту «Первый областной» в Главном военном следственном управлении СК РФ.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальные санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
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Комментарии

ВЛАДИМИР
10:35, 19.01.2018
Безусловно, это несчастный случай. Но виноват будет крмандир роты.

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