/ Военнослужащий получил травму головы на железнодорожном вокзале Чебаркуля

Солдат упал на переезде.

На железнодорожной станции в Чебаркуле товарный поезд травмировал солдата. Все произошло 3 февраля. Молодой человек получил травму головы, его срочно отправили в ближайшую больницу. Как сообщили представители Центрального военного округа, произошедшее на вокзале — несчастный случай.



Военнослужащий по контракту, переходивший через переезд, поскользнулся и получил травму головы. Контрактник был оперативно доставлен в близлежащий военный госпиталь, где ему оказали медицинскую помощь. — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе ЦВО.

Сейчас состояние солдата удовлетворительное, угрозы жизни нет.

Известно, что получивший травму солдат — уроженец Свердловской области.