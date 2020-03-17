Талая вода отрезала путь к целой деревне в Челябинской области

Насыпную дорогу перекрыли в Карталинском районе.

Послушать 00:00

В Карталинском районе на полях обильно начал таять снег. Это стало причиной затопления насыпной муниципальной дороги, которая ведет к деревне Горная. Участок был закрыт для движения легковых машин, об этом свидетельствуют установленные здесь дорожные знаки. Кроме того, рядом с местом перелива было организовано дежурство сотрудников МЧС и ГИБДД.

«Сотрудниками пожарно-спасательных подразделений оказана помощь в транспортировке через данный участок восьми человек, в том числе четырех детей. Вместе с тем наблюдается положительная динамика по снижению уровня воды в связи с ночными минусовыми температурами. На данный момент глубина перелива уменьшилась и составляет 22 см, ширина — 9 м», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

На место была направлена спецтехника Карталинского пожарно-спасательного гарнизона. Отметим, что полностью от жизни деревня не отрезана: в Горной есть продукты и лекарства в необходимом количестве. Угрозы подтопления жилых домов нет. Эта ситуация здесь повторяется из года в год.