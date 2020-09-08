В одном из домов на северо-западе Челябинска около 4 часов нет воды

МУП «ПОВВ» ситуацию объяснили аварией на сетях.

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На северо-западе Челябинска авария на сетях водоснабжения привела к отключению. О проблеме сайту «Первый областной» рассказал житель одного из домов по улице Чичерина. Он отметил, что во дворе с первой половины дня работают службы, которые копают ямы, при этом в доме нет воды.



«Во дворе яму копают, авария. Часов в 11 отключили, начали ковырять. Умыться хочется жесть как»,— пожаловался сайту «Первый областной» житель Челябинска.

Ситуацию прокомментировали в МУП «ПОВВ». Представитель организации объяснила, что во дворе дома на Чичерина идёт устранение аварии.

«Там идёт устранение повреждений на водоводе. Порвали трубу, идёт устранение аварийной ситуации»,— сообщила «Первому областному» диспетчер МУП ПОВВ.

Конкретных сроков подачи воды в «ПОВВ» не сообщили. Представитель организации отметила, что это случится, как только специалисты разберутся с аварией.