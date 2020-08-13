На улучшение качества воды в Челябинской области выделят 250 миллионов рублей

Деньги появятся в рамках программы «Чистая вода».

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Для решения проблем с качеством воды бюджет Челябинской области увеличат на 250 000 000 рублей. Деньги пойдут на строительство водопроводов и очистных сооружений. Одно из приоритетных направлений областного правительства.



Чистой вода стала уже в посёлке Смолино. Как говорят местные жители, теперь на их посуде нет накипи и всегда есть сильный напор. Уже 2 года в Смолино работает новый водопровод.

«Два года у нас нормально идет вода. Вкусная, сладкая. Даже правунки, которые приезжают, они с удовольствием пьют воду из под крана. А до этого мы не могли этого делать. На чайниках у нас нет ни накипи, ничего»,— сказала жительница поселка Смолино Асмиральда Чащина.

К системе водоснабжения Челябинска подключили не только многоквартирные дома Смолино, но и частный сектор. Здесь вода из кранов была с желтым оттенком, такую можно использовать для стирки и полива огородов, но не для питья. Сейчас качественная вода доступна около 5 000 человек. Строительство 2-х ниток водопровода в 4 километра обошлось в 80 000 000 рублей. Более 60-ти из них были направлены из федерального бюджета в рамках программы «Чистая вода».

Правительство региона планирует улучшить качество воды по всей области. На очистных сооружения посёлка Сосновка появятся обеззараживатели, что поможет в осуществлении конечно цели. К строительству приступят в этом году.