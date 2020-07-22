Областное правительство закупит 10 спецмашин для решения проблем с водой

Решение принял губернатор Алексей Текслер.

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Правительство Челябинской области приобретёт 10 спецмашин для подвоза воды жителям региона, которые испытывают проблемы с подачей жидкости. Такое решение принял губернатор Алексей Текслер. Оно продиктовано засухой, из-за которой в ряде муниципалитетов области появились сложности с водой.



«Я принял решение приобрести за счет областного бюджета 10 спецмашин, хорошо себя зарекомендовавших моделей наших отечественных производителей. С ёмкостями от трех до десяти кубометров воды. Этот резерв будет быстро направляться в территории, где будут возникать проблемы с питьевой водой»,— сказал Алексей Текслер.

Напомним, до конца прошедшей недели в Челябинской области стояла аномальная жара. Столбик термометра в некоторых муниципалитетах региона не опускался ниже 35 градусов по Цельсию. Жаркая погода вызвала засуху на некоторых полях, стала причиной лесных пожаров и проблем с водой, поскольку резервуары в некоторых городах и сёлах не справлялись с нагрузкой.

Отметим, что сейчас ситуация с погодой в Челябинской области противоположная. По прогнозам гидрометцентра региона, в четверг, 23 июля, ожидаются дожди, ливни, грозы и ветер до 25 м/с.