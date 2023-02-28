Таксист спас 7-летнюю девочку при пожаре дома в Еманжелинске

Мужчина заметил дым в одном из дворов частного сектора

В Еманжелинске таксист спас ребенка при пожаре — мужчина проезжал мимо, когда заметил дым из двора одного из частных домов. Увидев 7-летнюю девочку, просившую о помощи, он вытащил ее через окно и передал соседям до прибытия на место происшествия пожарных, сообщает пресс-служба Копейского пожарно-спасательного гарнизона.

Инцидент произошел на улице Попова. Мужчина заметил дым в одном из дворов. Он вышел из машины и направился к забору.

«Вадим Кузьмин обнаружил в окне девочку, которая просила о помощи. Мужчина незамедлительно направился к ней, вытащил через окно и передал соседям. Благодаря отважным и решительным действиям Вадима Васильевича ребенок был спасен до прибытия пожарных подразделений», — рассказали в ведомстве.

К месту пожара были направлены силы и средства по повышенному номеру. По прибытии наблюдалось горение деревянного пристроя — огнеборцам удалось не допустить распространения огня на жилой дом.

Сотрудникам отдела дознания предстоит установить причину пожара. По предварительной версии, это могла быть детская шалость с огнем. МЧС напоминает южноуральцам, что маленькие дети не должны оставаться без присмотра, а все опасные предметы (спички, зажигалки, свечи) должны находиться в недоступных местах.