Пожарные сняли ребенка и женщину с горящего балкона в Магнитогорске

Еще двух человек вывели из задымленной квартиры

В ночь на пятницу, 24 февраля, в Магнитогорске горела жилая многоэтажка. Сотрудникам МЧС пришлось снимать напуганных жителей с одного из балконов и выводить попавших в западню людей из задымленной квартиры, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.Пожар произошел на улице 50-летия Магнитки, 62.

«На момент прибытия пожарных горела квартира на четвертом этаже. На балконе горящей квартиры ждали помощи женщина и 10-летняя девочка. Установить автолестницу не получилось — мешал припаркованный автомобиль и не очищенная от снега прилегающая территория. Огнеборцы спасли людей при помощи трехколенной и штурмовой лестниц»,

— рассказали в пресс-службе.

Кроме того из квартиры, расположенной этажом выше, пожарные вывели 18-летнего маломобильного гражданина и его мать. Все четверо спасенных на скорой доставлены на осмотр в больницу. Самостоятельно из подъезда успели выбежать 15 человек, в том числе трое детей.

Причину возгорания устанавливают сотрудники отделения дознания.