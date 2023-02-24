Пожар произошел на улице 50-летия Магнитки, 62.
«На момент прибытия пожарных горела квартира на четвертом этаже. На балконе горящей квартиры ждали помощи женщина и 10-летняя девочка. Установить автолестницу не получилось — мешал припаркованный автомобиль и не очищенная от снега прилегающая территория. Огнеборцы спасли людей при помощи трехколенной и штурмовой лестниц», — рассказали в пресс-службе.
Кроме того из квартиры, расположенной этажом выше, пожарные вывели 18-летнего маломобильного гражданина и его мать. Все четверо спасенных на скорой доставлены на осмотр в больницу. Самостоятельно из подъезда успели выбежать 15 человек, в том числе трое детей.
Причину возгорания устанавливают сотрудники отделения дознания.