Жителей Челябинской области предупредили о мошенничестве с пожарными извещателями

Неизвестные настойчиво предлагают приобрести их по завышенным ценам

Жители Челябинской области столкнулись с новым видом мошенничества: к некоторым южноуральцам приходили неизвестные и настойчиво предлагали приобрести пожарные извещатели по завышенным ценам. В случае отказа они угрожали ответственностью перед законом. В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области предупредили жителей региона и рассказали, что делать в таких случаях.

В МЧС о подобном случае сообщил родственник пожилой женщины, которой мошенники предлагали приобрести пожарный извещатель за девять тысяч рублей, тогда как в обычных магазинах они стоят до 1000 рублей.

«Сотрудники МЧС России действительно проводят большую работу с населением о мерах и правилах безопасности. В рамках профилактических рейдов в жилом фонде они дают рекомендации, в том числе и по установке автономных извещателей. Однако никогда не предлагают коммерческие услуги по продаже и установке этих приборов»,— рассказали в ведомстве.

Южноуральцам посоветовали сразу же обращаться в полицию после поступления подобных предложений, а также напомнили, что настоящие сотрудники МЧС всегда одеты в специальную форму и готовы показать служебное удостоверение по первому требованию.