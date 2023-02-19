11-летний мальчик пострадал при пожаре в частном доме в Челябинской области

ЧП произошло из-за короткого замыкания электрообогревателя

Минувшей ночью в Златоусте в частном доме произошел пожар. В результате пострадал 11-летний мальчик, он отравился продуктами горения. Сейчас ребенок находится в больнице, сообщили утром 19 февраля в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар произошел в частном жилом доме на улице Инкубаторной. Прибывшие спасатели обнаружили горение мебели и вещей. В доме находились двое взрослых и трое детей двух, шести и 11-ти лет.

«Погибших нет, пострадал 11-летний мальчик, он получил отравление продуктами горения и был госпитализирован. Ребенка из дома эвакуировали сотрудники МЧС. До прибытия бригады скорой помощи пожарные пытались реанимировать ребенка»,— рассказали в ведомстве.

Причиной пожара стало короткое замыкание электрообогревателя.

Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют южноуральцам устанавливать в домах и квартирах автоматические приборы отключения подачи электроэнергии в случае нештатной ситуации. Это позволит не допустить возгорания из-за короткого замыкания.

Днем 18 февраля в Челябинске произошел пожар в торговом комплексе «Карнавал» в Челябинске. Самостоятельно из здания эвакуировались около 200 человек. Пострадавших нет.