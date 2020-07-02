Челябинский таксист подозревается в краже телефона у пассажирки

Помимо этого он снял с её карты шесть тысяч рублей.

Послушать 00:00

Таксист из Челябинска украл телефон у пассажирки. Мужчина не вернул его владелице и решил забрать себе. Кроме того, с помощью приложения банка он похитил с карты потерпевшей шесть тысяч рублей.



С заявлением в отдел полиции «Калининский» обратилась сама женщина 1962 года рождения. Она рассказала полицейским, что потеряла телефон стоимостью 10 тысяч рублей, а пропажу обнаружила после поездки в такси. Так стражи правопорядка установили подозреваемого — ранее судимого 30-летнего водителя.

«Мужчина нашел в салоне автомашины сотовый телефон и, используя мобильное приложение, похитил с банковской карты заявительницы денежные средства в сумме 6 000 рублей, после чего сбыл его. Вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению», — рассказали сайту «Первый областной» в отделе по связям со СМИ полиции Челябинска.

По данному факту инцидента возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи «Кража» уголовного кодекса России. В случае, если вина подозреваемого будет доказана, он может получить до шести лет лишения свободы. В отношении водителя такси избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.