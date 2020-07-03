Распитие алкоголя в миасской квартире завершилось кражей

Собутыльник похитил мобильный телефон.

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Местному 37-летнему жителю Миасса не с кем было распивать алкогольные напитки. Он решил это сделать, буквально, с первым встречным. Познакомившись на улице с неким гражданином, они незамедлительно отправились выпивать.

После ухода гостя, хозяин обнаружил пропажу своего мобильного телефона, стоимостью в 18 тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию. После чего подозреваемого быстро нашли. Им оказался 32-летний ранее судимый мужчина.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Максимальное наказание за противоправное деяние — лишение свободы сроком до двух лет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас задержанный водворен в изолятор временного содержания. А сотрудники полиции вновь предостерегают граждан от распития спиртного с незнакомцами, особенно у себя дома.