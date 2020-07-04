Сразу несколько заявлений о кражах с карт поступило южноуральским полицейским

Мошенники списали более 300 тысяч рублей.

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В Челябинской области сразу несколько южноуральцев попались на уловки мошенников и лишились более 300 тысяч рублей. И это несмотря на то, что сотрудники полиции регулярно проводят с гражданами разъяснительные беседы. Подробнее о случаях мошенничества сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Как рассказали полицейским потерпевшие из Магнитогорска, Сатки, Миасса, Сосновского и Южноуральского районов, им позвонили незнакомцы и представились сотрудниками банков. В ходе диалога, прибегая к различным схемам, они вынудили южноуральцев передать им персональные данные и данные своих банковских карт, после чего средства с их счетов исчезли.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктом „г“ частью 3 статьи 158 и частью 2 статьи 159 УК РФ „кража“ и „мошенничество“. Санкция данных частей статей предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти и шести лет соответственно»,— сообщили в ведомстве.

Полицейские напоминают гражданам о том, что сотрудники банка никогда не спрашивают персональные данные и данные карт, а также не просят клиентов перевести средства на другие счета. Даже если звонок поступает с номера банка, необходимо прервать такой диалог и самостоятельно набрать банк, чтобы убедиться, что с вашими картой и счётом всё в порядке.