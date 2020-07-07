Мужчина и девушка силой отобрали телефон у знакомой и перевели себе ее деньги

Сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей.

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Жертвой своих знакомых стала жительница Байрамгулова (Аргаяшский район, Челябинская область). К ней пришли 30-летний мужчина и 25-летняя девушка, которые силой отобрали телефон стоимостью более 20 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась в полицию, после чего злоумышленников разыскали и задержали. Выяснилось, что и девушка, и ее подельник ранее были судимы. Кроме того, установлено, что после того, как телефон был похищен, с помощью мобильного приложения у хозяйки сотового списали 32 тысячи рублей. Деньги подозреваемые перевели на свои счета.

«По данному факту следователями ОМВД России по Аргаяшскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом „г“ части 3 статьи 158 УК РФ (кража), пунктами „а“, „г“ части 2 статьи 161 (грабеж)», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В настоящее время подозреваемые заключены под стражу.