Полиция задержала челябинца, протаранившего пять машин на Салавата Юлаева

Лихач «собрал» «Хёндай», «Шевроле», «Тойота», «Ваз» и «Киа».

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Инцидент произошел в субботу, 1 августа. Мужчина на «Ситроене», двигаясь по одному из дворов на улице Салавата Юлаева в Челябинске, по пути «собрал» еще пять автомобилей. От неровной езды горе-водителя пострадали «Хёндай», «Шевроле», «Тойота», «Ваз» и «Киа».

«В результате проведенных мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции мужчина был задержан по горячим следам. Им оказался житель Челябинска, 1990 года рождения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Теперь водителю предстоит ответить за отказ от прохождения медосвидетельствования и за оставление места ДТП. По закону его могут лишить прав на управление транспортным средством, привлечь к штрафу в 30 тысяч рублей, а также посадить под арест на 15 суток.